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В РФ вступает в силу новый порядок записи в первый класс

09:00 31.03.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В России вступает в силу новый порядок записи в первый класс. Отныне приём детей в школу будет проходить в два этапа.

Первый продлится с 1 апреля до 30 июня. Он предназначен для детей, имеющих первоочередное право зачисления в учебные заведения, и детей, которые живут в том же районе, где находится школа. Второй — с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Он предназначен для детей из других районов.

Как считают в Минпросвещения, новый порядок записи ребёнка в первый класс сделает этот процесс прозрачным и комфортным.

Отмечается, что раньше родители занимали очереди и ночевали у порога школы, чтобы успеть записаться в числе первых и получить место в выбранной образовательной организации.

Подать заявление можно разными способами: лично, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте школы, через официальный сайт учебного заведения, с помощью сервисов государственных или муниципальных услуг.  Говорит Москва

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