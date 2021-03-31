В кабмине рассказали о масштабном сокращении госаппарата

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госаппарат в РФ сокращен почти на 10% за счет неиспользуемых вакансий, сообщил в интервью "Известиям" вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

"На данный момент сокращены 66 структурных подразделений и 33 штатных единицы заместителей руководителей федеральных ведомств. Также сокращена и штатная численность ведомств: в центральных аппаратах - на 213 единиц, а в территориальных органах - на 31 642 единицы", - сказал Григоренко. По его словам, таким образом, "численность госаппарата к 1 апреля уменьшилась в целом почти на 10%". Вице-премьер назвал этот результат "одним из самых масштабных сокращений за последние годы".

При этом Григоренко подчеркнул, что "оптимизация численности проводится за счет неиспользуемых вакансий с сохранением фонда заработной платы". "Это значит, что риски увольнения или снижения уровня оплаты труда сотрудников, профессионально исполняющих свои обязанности, сведены к минимуму", - пояснил он.

Вице-премьер отметил, что "суть нынешней реформы не в корректировке количественных показателей, а в изменении структуры госаппарата". "Мы сделаем ее более компактной. Это в свою очередь устранит дублирование функций, исключит лишнюю бюрократию и позволит госаппарату работать более эффективно", - уверен Григоренко. Он также обратил внимание на то, что одновременно стимулируется "расширение использования цифровых решений". "Это повысит скорость и качество принятия важнейших решений для выполнения национальных целей развития, но самое главное - людям будет проще, комфортнее и быстрее получать госуслуги", - указал вице-премьер.