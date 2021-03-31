Коммунальные долги продавцов квартир могут переложить на покупателей
09:32 31.03.2021 Источник: Известия
Сегодня после смены собственника жилья управляющие компании (УК) зачастую не могут найти бывшего владельца, чтобы взыскать с него задолженность. В том числе поэтому долги за ЖКУ постоянно увеличиваются.
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