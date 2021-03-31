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НОВОСТИ

Коммунальные долги продавцов квартир могут переложить на покупателей

09:32 31.03.2021 Источник: Известия

Новых собственников квартир предложили обязать выплачивать долги за ЖКУ предыдущих владельцев. Такой законопроект подготовила и направила в Минстрой ассоциация «ЖКХ и городская среда» (документ есть у «Известий»). Имеются в виду долги за управление, содержание, текущий ремонт, а также коммунальные услуги (например, водоснабжение, отопление).

Сегодня после смены собственника жилья управляющие компании (УК) зачастую не могут найти бывшего владельца, чтобы взыскать с него задолженность. В том числе поэтому долги за ЖКУ постоянно увеличиваются.

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