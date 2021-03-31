В Новосибирске из-за сообщений о минировании эвакуируют мэрию
10:00 31.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники мэрии Новосибирска эвакуируются из-за сообщений о минировании здания, также поступило сообщение о минировании станции метро.
"В мэрию города Новосибирска по электронной почте поступило сообщение о минировании здания. Ведётся эвакуация сотрудников. Правоохранительные органы проводят проверку", - говорится в сообщении в официальном аккаунте учреждения в Telegram.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, также поступило сообщение о минировании станции метро "Октябрьская". "Сообщение о минировании [поступило], на месте дежурят представители ведомств, пока не обследуют станцию", - сообщил он.
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