Российские хакеры могли похитить тысячи электронных писем Госдепа США - Politico

10:05 Источник: Коммерсант.ru

В 2020 году российские хакеры украли тысячи электронных писем сотрудников Госдепартамента США, сообщило Politico со ссылкой на источники. Как уточнило издание, речь идет о втором за последние десять лет масштабном взломе почтового сервера ведомства, осуществленном «при поддержке Кремля».

По информации источников Politico, в этот раз хакеры получили доступ к электронной почте бюро Госдепа США по делам Европы и Евразии, а также бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Как уточнил один из источников издания, были ли среди украденных писем файлы с секретной информацией, пока неизвестно. Также остается неясным, является ли этот взлом частью масштабной атаки SolarWinds, в результате которой у хакеров появился доступ к десяткам федеральных ведомств США.

Госдепартамент США отказался комментировать изданию информацию о вероятной атаке. Коммерсантъ