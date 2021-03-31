Правительство РФ продлило упрощенный порядок регистрации безработных до 31 июля 2021 г.

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил возможность дистанционного режима работы центров занятости до 31 июля 2021 года, сообщает в среду пресс-служба кабмина.

"Дистанционный формат работы предполагает электронную регистрацию безработных с помощью портала "Работа в России", а также оформление пособий по безработице через личный кабинет на портале госуслуг. То есть гражданам не нужно предоставлять копии трудовой книжки, приказ об увольнении, справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя", - говорится в сообщении.