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НОВОСТИ

Правительство РФ продлило упрощенный порядок регистрации безработных до 31 июля 2021 г.

10:20 31.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил возможность дистанционного режима работы центров занятости до 31 июля 2021 года, сообщает в среду пресс-служба кабмина.

"Дистанционный формат работы предполагает электронную регистрацию безработных с помощью портала "Работа в России", а также оформление пособий по безработице через личный кабинет на портале госуслуг. То есть гражданам не нужно предоставлять копии трудовой книжки, приказ об увольнении, справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя", - говорится в сообщении.

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