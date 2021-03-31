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НОВОСТИ

Регионы могут столкнуться с бюджетным кризисом - прогноз

10:32 31.03.2021 Источник: Известия

Российские регионы могут столкнуться с бюджетным кризисом. Такой прогноз приводит Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Как минимум девять регионов, согласно индикаторам центра, находятся в «красной зоне»: Карелия, Костромская, Псковская, Томская, Орловская области, Калмыкия, Удмуртия, Хакасия и Мордовия. Причем у последних трех отношение долговой нагрузки к уровню собственных доходов (ключевой индикатор, уровень опасности начинается с отметки 84%) — свыше 100%.  Известия

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