Регионы могут столкнуться с бюджетным кризисом - прогноз
10:32 31.03.2021 Источник: Известия
Как минимум девять регионов, согласно индикаторам центра, находятся в «красной зоне»: Карелия, Костромская, Псковская, Томская, Орловская области, Калмыкия, Удмуртия, Хакасия и Мордовия. Причем у последних трех отношение долговой нагрузки к уровню собственных доходов (ключевой индикатор, уровень опасности начинается с отметки 84%) — свыше 100%. Известия
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