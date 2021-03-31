В рамках дела о шпионаже в Италии задержали российского и итальянского военнослужащих - СМИ
11:05 31.03.2021 Источник: Интерфакс
Сотрудники итальянских сил безопасности задержали двух военнослужащих - российского и итальянского - в рамках расследования дела о шпионаже, сообщает газета "Репубблика".
По ее информации, речь идёт о военном, работавшем при посольстве РФ в Риме и об офицере ВМС Италии. Их задержали, когда итальянец передавал россиянину документы в обмен на деньги.
Газета отмечает, что в настоящее время "оценивается юридический статус российского офицера, учитывая, что он работал при диппредставительстве".
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