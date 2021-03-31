В рамках дела о шпионаже в Италии задержали российского и итальянского военнослужащих - СМИ

11:05 Источник: Интерфакс

Сотрудники итальянских сил безопасности задержали двух военнослужащих - российского и итальянского - в рамках расследования дела о шпионаже, сообщает газета "Репубблика".

По ее информации, речь идёт о военном, работавшем при посольстве РФ в Риме и об офицере ВМС Италии. Их задержали, когда итальянец передавал россиянину документы в обмен на деньги.

Газета отмечает, что в настоящее время "оценивается юридический статус российского офицера, учитывая, что он работал при диппредставительстве".