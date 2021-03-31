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Ракетный крейсер "Варяг" провел стрельбы в Японском море

12:00 31.03.2021 Источник: Интерфакс

Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейский ракетный крейсер "Варяг" в заливе Петра Великого в Приморье провел учебные стрельбы по воздушным целям, сообщили в пресс-службе флота в среду.

"Сегодня в заливе Петра Великого крейсер провёл учение по организации обороны корабля от средств воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действия флагмана флота обеспечивал малый ракетный корабль "Иней", который произвёл пуск ракет-мишеней "Саман".

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