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Кабмин РФ расширил возможности получения максимального пособия по безработице

11:32 31.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России скорректировало порядок назначения пособий по безработице в максимальном размере, который коснется отдельных категорий граждан, в том числе уволенных из-за ликвидации организации или сокращения штата, а также женщин, находящихся в отпуске в связи с рождением ребенка. Об этом сообщили в среду в пресс-службе кабмина.

"Изменения позволят урегулировать вопросы начисления пособий в тех случаях, когда начало периода выплат смещается или сам период прерывается, - пояснили в правительстве. - В таких ситуациях пособия в максимальном размере будут начисляться не в первые три месяца со дня признания гражданина безработным, а в течение трех месяцев в целом, независимо от переносов и перерывов".

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