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В России выявили 8 275 заразившихся коронавирусом за сутки

11:20 31.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 275 против 8 277 днем ранее. Это минимум с 29 сентября прошлого года, следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении число заболевших возросло на 0,18%. В общей сложности, по данным штаба, с начала пандемии в стране заразились 4 545 095 человек.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 10 176, до 4 166 172. По данным штаба, доля вылечившихся увеличилась до 91,7% от общего количества заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 408 против 409 днем ранее, до 98 850. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,17%, следует из данных штаба.

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