Посольство РФ в Италии подтвердило задержание в Риме сотрудника военного атташата

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудник посольства РФ в Италии задержан в Риме, подтвердили в среду в российском диппредставительстве.

"Подтверждаем задержание 30 марта в Риме сотрудника аппарата военного атташе. Обстоятельства произошедшего выясняются. Комментировать случившееся по существу в настоящий момент полагаем нецелесообразным. В любом случае рассчитываем, что произошедшее не отразится на двусторонних отношениях России и Италии", - говорится в заявлении посольства.