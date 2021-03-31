Посольство РФ в Италии подтвердило задержание в Риме сотрудника военного атташата
12:05 31.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудник посольства РФ в Италии задержан в Риме, подтвердили в среду в российском диппредставительстве.
"Подтверждаем задержание 30 марта в Риме сотрудника аппарата военного атташе. Обстоятельства произошедшего выясняются. Комментировать случившееся по существу в настоящий момент полагаем нецелесообразным. В любом случае рассчитываем, что произошедшее не отразится на двусторонних отношениях России и Италии", - говорится в заявлении посольства.
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