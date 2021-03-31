Кабмин Украины запретил ввоз из РФ пшеницы, ржи и подсолнечного масла
12:05 31.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Украины запретило ввоз из России пшеницы, ржи, подсолнечного масла, а также ряда непродовольственных товаров. Об этом сказано в постановлении кабинета министров республики, опубликованном в среду на официальном сайте.
"Дополнить перечень (запрещенных к ввозу из РФ) такими позициями: пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин), масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава", - сказано в документе, датированном 29 марта.
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