ЕКА впервые за длительное время открывает новый набор космонавтов
12:20 31.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Европейское космическое агентство сегодня впервые за одиннадцать лет откроет набор новых астронавтов. Набор новых астронавтов – это хороший знак, — считает историк космонавтики Александр Железняков.
Железняков напомнил, что у нас также периодически происходят наборы новых участников космических экспедиций. По словам Железнякова, у нас они происходят чаще: обычно раз в два года. Эхо Москвы
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