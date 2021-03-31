ЕКА впервые за длительное время открывает новый набор космонавтов

12:20 Источник: Эхо Москвы

Европейское космическое агентство сегодня впервые за одиннадцать лет откроет набор новых астронавтов. Набор новых астронавтов – это хороший знак, — считает историк космонавтики Александр Железняков.

Железняков напомнил, что у нас также периодически происходят наборы новых участников космических экспедиций. По словам Железнякова, у нас они происходят чаще: обычно раз в два года. Эхо Москвы