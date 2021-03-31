Взрыв произошел на предприятии в Великом Новгороде, один человек пострадал - источник

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв на предприятии по производству трансформаторов произошел в Великом Новгороде, один человек пострадал, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Произошел взрыв на предприятии, выпускающем трансформаторы, предварительно, один человек пострадал", - сказал собеседник агентства.