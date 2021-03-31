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ЕС показывал готовность в взаимодействию с РФ, отправляя Борреля в Москву - представитель

13:00 31.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Брюссель продемонстрировал готовность к взаимодействию с Москвой, в том числе отправив в РФ главу европейской дипломатии Жозепа Борреля, однако стороны не пришли к согласию. Об этом корр. ТАСС сообщил в среду представитель внешнеполитической службы ЕС, комментируя переговоры накануне президента России Владимира Путина, его французского коллеги Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Путин в ходе беседы с лидерами Франции и Германии отметил, что РФ готова к восстановлению взаимодействия с ЕС, если к этому будет проявлена встречная заинтересованность.

"ЕС достаточно четко продемонстрировал готовность взаимодействовать с Россией, в том числе и через визит главы дипломатии Борреля", - сказал он, но отметил, что этот шаг закончился "конфронтацией".

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