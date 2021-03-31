Пес Байдена опять укусил человека
13:05 31.03.2021 Источник: Газета.Ru
Собака президента США Джо Байдена и его жены Джилл Байден по кличке Мейджор опять укусила человека, передает CNN, ссылаясь на источники.
По информации телеканала, от укуса немецкой овчарки пострадал сотрудник Службы национальных парков, который в момент нападения животного работал на южной лужайке Белого дома.
Данную информацию подтвердил Майкл Лароса, пресс-секретарь первой леди США. «Мейджор укусил человека во время прогулки. Этот человек в качестве меры предосторожности обратился в медицинскую службу Белого дома», — сказал он.
По его словам, пострадавший не получил серьезных травм и вернулся к своей работе.
Кроме того, Лароса заявил, что питомец американского лидера и его жены пока привыкает к новой обстановке.
У четы Байденов есть две собаки: 13-летний Чемп и трехлетний Мейджор. Мэйджора взяли из приюта в 2018 году, Чемпа — приобрели в 2008 году у заводчика.
Ранее стало известно, что обе собаки переехали в Белый дом, но вскоре Мейджор укусил одного из охранников. После данного инцидента животных выслали.
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