Счетная палата подала заявку на аудит МАГАТЭ, ОЗХО и Интерпола - Кудрин

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Счетная палата подала заявку на участие в тендере по проведению аудита Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Интерпола. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая с отчетом в Совете Федерации.

"В настоящее время мы подали (документы на участие - прим. ТАСС) в тендерах на аудит организаций МАГАТЭ, ОЗХО и Интерпола. Мы будем участвовать в общем порядке в тендере на аудит этих организаций", - сказал Кудрин.