Счетная палата подала заявку на аудит МАГАТЭ, ОЗХО и Интерпола - Кудрин
13:20 31.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Счетная палата подала заявку на участие в тендере по проведению аудита Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Интерпола. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая с отчетом в Совете Федерации.
"В настоящее время мы подали (документы на участие - прим. ТАСС) в тендерах на аудит организаций МАГАТЭ, ОЗХО и Интерпола. Мы будем участвовать в общем порядке в тендере на аудит этих организаций", - сказал Кудрин.
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