Идею ввести систему прививочного туризма в РФ поддержали в Госдуме

13:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме поддержали идею ввести систему прививочного туризма в России. Среди иностранцев спрос на российскую вакцину высок, многие выражают желание приехать в нашу страну ради прививки.

Об этом вице-спикер нижней палаты парламента Пётр Толстой заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его словам, это станет возможным после того, как 60% россиян вакцинируются от коронавируса.

«Идея хорошая, мне она нравится. Мы постоянно слышим со стороны наших партнёров, можно ли приехать и поставить вакцину. Пока у нас не создан иммунитет, когда 60% населения должны вакцинироваться, приглашать иностранцев было бы неправильно. Если в Москву приедет прививаться 15 французов, а в это время не хватит вакцин на Дальнем Востоке, как люди к этому отнесутся? До этого дойдёт, но чуть попозже. Ограничения у нас — это такая ерунда по сравнению, что в Европе происходит».

Критику российской вакцины в Европе Толстой объяснил политическими мотивами. По его словам, во Франции сложная ситуация из-за коронавируса и президент страны пытается обвинениями в сторону Россию увести внимание от внутренних проблем. Многие французы недовольны и хотят приехать в Россию, чтобы привиться нашей вакциной, отметил депутат.

«Европа в очень сложной ситуации в связи ковидом, она гораздо хуже, чем у нас. Карантины, комендантский час, там массовые ограничения, люди недовольны, терпение их на пределе. Макрону каким-то образом нужно изображать, что он контролирует ситуацию. Как часто это бывает у европейских политиков, обвинения России — прекрасный способ показать, что мы боремся, сопротивляемся, нас тут пытаются вакцинировать «Спутником», а мы вот свою вакцину сделаем.

Обвинения рассыпаются в один простой факт — французы готовы приезжать в Россию, чтобы вакцинироваться «Спутником V». Я многих знаю лично, кто задаёт этот вопрос: можно ли прилететь и сделать вакцину здесь. Очередь на вакцинацию во Франции растянулась до ноября следующего года, а болеть никто не хочет. В реанимациях огромное количество людей, там по 40 тысяч заболевших в день, когда у нас по 8 тысяч в день, хотя у нас население в полтора раз больше, чем во Франции».

Ранее Маргарита Симоньян предложила ввести систему прививочного туризма в России.