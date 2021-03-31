Кремль не согласен с тезисами доклада Госдепа о ситуации с правами человека в РФ - Песков
14:00 31.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доклад Госдепартамента США о соблюдении прав человека регулярно воспроизводит "очень похожие тезисы" в отношении России, в Москве не согласны с его выводами. Об этом заявил журналистам в среду пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Документ этот с регулярностью продуцирует очень похожие тезисы, - отметил представитель Кремля. - В зависимости от того периода, в котором находятся наши двусторонние отношения, острота этих фраз то повышается, то снижается. Безусловно, мы не согласны с этим, относимся к этому соответствующим образом".
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