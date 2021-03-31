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Переговоры Путина, Макрона и Меркель не были подменой минского формата - Песков

14:12 31.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Видеоконференция президента РФ Владимира Путина, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая прошла во вторник, не была подменой минского формата. На переговорах обсуждалась не только ситуация на Украине, круг тем был значительно шире, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Еще раз повторю, что это никоим образом не было подменой минского формата", - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, "круг тем был гораздо шире, чем Украина". "Хотя на Украине тоже остановились достаточно подробно", - отметил Песков.

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