Переговоры Путина, Макрона и Меркель не были подменой минского формата - Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Видеоконференция президента РФ Владимира Путина, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая прошла во вторник, не была подменой минского формата. На переговорах обсуждалась не только ситуация на Украине, круг тем был значительно шире, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Еще раз повторю, что это никоим образом не было подменой минского формата", - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, "круг тем был гораздо шире, чем Украина". "Хотя на Украине тоже остановились достаточно подробно", - отметил Песков.