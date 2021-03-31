Обвиняемый в госизмене гражданин РФ осужден на 12 лет колонии
14:32 31.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Московский городской суд назначил 12 лет колонии гражданину России Сергею Петушкову, признав его виновным в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Московский городской суд признал виновным С. В. Петушкова в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года. Уголовное дело слушалось в закрытом режиме, поскольку в нем присутствуют материалы под грифом "совершенно секретно", - сказал собеседник агентства.
В ходе прений сторон прокурор просил назначить подсудимому 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционной инстанции в установленный законом срок.
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