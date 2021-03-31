Путин считает возможной национализацию предприятий, злостно не исполняющих гособоронзаказ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин согласился с идеей о возможности национализации предприятий, которые со сбоями исполняют гособоронзаказ. Об этом он заявил на церемонии подписания Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателями и правительством РФ на 2021-2023 годы.

"Да, такой инструмент возможен, в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями", - сказал Путин, комментирую соответствующее предложение председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова.