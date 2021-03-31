Италия высылает двух сотрудников посольства РФ - МИД

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Италия немедленно высылает двух российских сотрудников, подозреваемых в противозаконных действиях. Об этом говорится в сообщении главы МИД республики Луиджи Ди Майо в "Фейсбуке".

"Вызванному в МИД послу РФ в Италии был выражен протест итальянского правительства. Он также был проинформирован о немедленной высылке двух сотрудников [посольства], замешанных в серьезном деле [о шпионаже]. Благодарю наши спецслужбы и все государственные органы, работающие на благо безопасности нашей страны", - говорится в заявлении министра.