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Кудрин предложил увеличить долю доходов, которыми регионы распоряжаются самостоятельно

16:00 31.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финансовая самостоятельность субъектов РФ снижается, и необходимо увеличивать долю доходов, которыми регионы распоряжаются самостоятельно. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая с отчетом в Совете Федерации.

"Сегодня я неоднократно говорил, что мы увеличиваем дотации субъектам РФ, в том числе связанные и с антикризисными мерами, в том числе связанные с национальными проектами. То есть у нас общий объем поддержки субъектов даже вырос существенно, но это все связанная помощь, это так называемая окрашенная помощь. А самостоятельность субъектов существенно снижается в части тех доходов, которыми они могут распоряжаться. И покрытие полномочий субъектов РФ, на наш взгляд, недостаточно - нам нужно увеличивать ту долю ресурсов, которыми субъекты РФ будут распоряжаться самостоятельно... Это главная тенденция", - сказал он.

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