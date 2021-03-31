Италия считает "враждебным актом" шпионский инцидент с сотрудником посольства РФ - МИД

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал "враждебным актом" предполагаемую попытку шпионажа сотрудника посольства РФ в республике.

"Специальное подразделение карабинеров задержало итальянского служащего ВМС и российского сотрудника в момент передачи секретных документов в обмен на денежное вознаграждение. Оба обвиняются в шпионаже и угрозе госбезопасности. Речь идет о враждебном акте", - сказал Ди Майо в среду, выступая на совместном заседании комиссий по иностранным делам верхней и нижней палат парламента.