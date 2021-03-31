Почти 20% граждан РФ с низкими доходами не получают соцподдержки - Кудрин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 20% граждан с доходами ниже прожиточного уровня не подпадают ни под какие формы поддержки государства. Об этом заявил, выступая в Совете Федерации, глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Наш анализ программ по борьбе с бедностью показал, что остаются не охваченные господдержкой категории граждан и более 20% граждан не подпадают ни под какие формы поддержки, хотя находятся по уровню жизни ниже прожиточного минимума", - сказал Кудрин.