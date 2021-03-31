Вашингтон разрушает всю архитектуру отношений с Москвой - посол РФ в США
17:00 31.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Политика США направлена на последовательное разрушение всей архитектуры отношений с Россией. Об этом заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов на расширенном заседании комитетов по международным делам и по обороне и безопасности Совета Федерации.
"Вашингтон последовательно разрушает всю архитектуру непростых связей между нашими странами", - сказал он.
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