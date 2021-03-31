Вашингтон разрушает всю архитектуру отношений с Москвой - посол РФ в США

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политика США направлена на последовательное разрушение всей архитектуры отношений с Россией. Об этом заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов на расширенном заседании комитетов по международным делам и по обороне и безопасности Совета Федерации.

"Вашингтон последовательно разрушает всю архитектуру непростых связей между нашими странами", - сказал он.