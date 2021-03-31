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НОВОСТИ

Молдавия вводит режим ЧП на два месяца из-за пандемии COVID-19

18:15 31.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавия вводит режим чрезвычайного положения на период с 1 апреля по 30 мая, чтобы снизить распространение коронавируса. Такое решение было принято парламентом на внеочередном заседании в среду по просьбе правительства.

"Проект решения был одобрен 52 голосами депутатов", - сказала председатель законодательного органа Зинаида Гречаный на заседании, которое транслировала на своем сайте пресс-служба законодательного органа.

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