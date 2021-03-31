Навальный решил объявить голодовку
18:30 31.03.2021 Источник: Интерфакс
Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что объявляет голодовку в колонии во Владимирской области, требует допустить к нему врача.
"Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача", - написал Навальный в своём Инстаграм. Он связал требование пустить врача с болью в спине и ноге и якобы отсутствием медицинской помощи.
На прошлой неделе адвокаты оппозиционера сообщили, что у него в колонии ухудшилось здоровье.
В управлении ФСИН по Владимирской области тогда же заявили, что "по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное".
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