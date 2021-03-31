Навальный решил объявить голодовку

18:30 Источник: Интерфакс

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что объявляет голодовку в колонии во Владимирской области, требует допустить к нему врача.

"Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача", - написал Навальный в своём Инстаграм. Он связал требование пустить врача с болью в спине и ноге и якобы отсутствием медицинской помощи.

На прошлой неделе адвокаты оппозиционера сообщили, что у него в колонии ухудшилось здоровье.

В управлении ФСИН по Владимирской области тогда же заявили, что "по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное".