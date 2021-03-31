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Госдеп США не считает ситуацию с Ассанжем нарушением прав человека

18:50 31.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация вокруг основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа не противоречит международным стандартам в области прав человека. Такое мнение выразил в среду исполняющий обязанности первого заместителя помощника госсекретаря США Скотт Басби, занимающийся вопросами, связанными с защитой прав человека.

"Соответствует ли обращение с <...> господином Ассанжем, которого некоторые также называют политическим заключенным, американским стандартам [в области] прав человека?" - спросил один из журналистов во время телефонного брифинга, посвященного опубликованному днем ранее Госдепом докладу о ситуации с правами человека в мире.

"Дело господина Ассанжа рассматривается в соответствии с законами США и Великобритании, которые соответствуют международным стандартам в области прав человека", - ответил сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

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