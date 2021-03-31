УФСИН назвал нарушения, за которые Навальному были объявлены выговоры
20:40 31.03.2021 Источник: Интерфакс
Администрация владимирской колонии вынесла осужденному оппозиционеру Алексею Навальному несколько выговоров за отказ дежурить по камере, нарушение установленной формы одежды, несоблюдение распорядка дня, сообщает сайт управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Владимирской области.
"За неоднократные нарушения, связанные с отказом осужденного выполнять обязанности дежурного по камере, за нарушение установленной формы одежды, несоблюдение распорядка дня А.Навальному комиссией учреждения вынесены выговоры", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что по каждому случаю вынесения взысканий с Навальным проводились "разъяснительные беседы".
В ведомстве подчеркнули, что меры взыскания к Навальному "применяются в соответствии с нормами Уголовно-исполнительного кодекса РФ".
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