Посол Антонов еще не скоро вернется в Вашингтон - СМИ
20:50 31.03.2021 Источник: Интерфакс
Возвращение в Вашингтон посла России в США Анатолия Антонова в ближайшее время не ожидается, сообщил ТАСС в среду участник совместного заседания комитетов Совета Федерации, на которое был приглашен Антонов.
"Не скоро", - сказал источник в ответ на вопрос, какие сроки возвращения в США были озвучены на встрече с послом.
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