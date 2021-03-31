Посол Антонов еще не скоро вернется в Вашингтон - СМИ

20:50 Источник: Интерфакс

Возвращение в Вашингтон посла России в США Анатолия Антонова в ближайшее время не ожидается, сообщил ТАСС в среду участник совместного заседания комитетов Совета Федерации, на которое был приглашен Антонов.

"Не скоро", - сказал источник в ответ на вопрос, какие сроки возвращения в США были озвучены на встрече с послом.