Привитым от COVID-19 может потребоваться ревакцинация - Мурашко
21:15 31.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко полагает, что привитым от коронавируса в дальнейшем потребуется ревакцинация. Об этом он сообщил в среду в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".
"Мы рассчитываем, что скорее всего потребуется ревакцинация. Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается", - сказал министр.
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