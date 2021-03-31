Вся Франция снова закрывается на карантин минимум на месяц

21:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим карантина, действующий в настоящий момент в 19 регионах Франции, будет расширен с 3 апреля на все регионы страны в связи с ухудшением санитарной ситуации. Об этом сообщил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации.

"Правила, которые ранее были введены в 19 департаментах страны, будут расширены на всю территорию Франции в субботу вечером", - сказал он. По словам Макрона, они будут действовать в течение ближайших четырех недель.