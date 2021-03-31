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НОВОСТИ

Правительство Москвы намерено сохранить «Елисеевский»

23:11 31.03.2021

Московские власти собираются сохранить для горожан знаменитый магазин-гастроном «Елисеевский» на Тверской улице, поскольку это уникальный объект, являющийся одним из исторических символов столицы. 

Как сообщает департамент городского имущества Москвы, помещения «Елисеевского» находятся в собственности города и при этом оказались предметом судебных разбирательств со стороны арендатора торговых площадей магазина. "Правительство Москвы намерено сохранить этот уникальный объект в ведении города. Точка в этом вопросе не поставлена" , - отмечают в департаменте. 

Вне зависимости от того, кто будет собственником или пользователем объекта, с ним заключает специальный охранный договор с обязательствами по сохранению памятника архитектуры, объекта культурного наследия федерального значения. Надзорать за исполнением договора будет департамент культурного наследия Москвы.

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