Правительство Москвы намерено сохранить «Елисеевский»

23:11

Московские власти собираются сохранить для горожан знаменитый магазин-гастроном «Елисеевский» на Тверской улице, поскольку это уникальный объект, являющийся одним из исторических символов столицы.

Как сообщает департамент городского имущества Москвы, помещения «Елисеевского» находятся в собственности города и при этом оказались предметом судебных разбирательств со стороны арендатора торговых площадей магазина. "Правительство Москвы намерено сохранить этот уникальный объект в ведении города. Точка в этом вопросе не поставлена" , - отмечают в департаменте.

Вне зависимости от того, кто будет собственником или пользователем объекта, с ним заключает специальный охранный договор с обязательствами по сохранению памятника архитектуры, объекта культурного наследия федерального значения. Надзорать за исполнением договора будет департамент культурного наследия Москвы.