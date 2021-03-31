Правительство Москвы намерено сохранить «Елисеевский»
23:11 31.03.2021
Московские власти собираются сохранить для горожан знаменитый магазин-гастроном «Елисеевский» на Тверской улице, поскольку это уникальный объект, являющийся одним из исторических символов столицы.
Как сообщает департамент городского имущества Москвы, помещения «Елисеевского» находятся в собственности города и при этом оказались предметом судебных разбирательств со стороны арендатора торговых площадей магазина. "Правительство Москвы намерено сохранить этот уникальный объект в ведении города. Точка в этом вопросе не поставлена" , - отмечают в департаменте.
Вне зависимости от того, кто будет собственником или пользователем объекта, с ним заключает специальный охранный договор с обязательствами по сохранению памятника архитектуры, объекта культурного наследия федерального значения. Надзорать за исполнением договора будет департамент культурного наследия Москвы.
НОВОСТИ
- 23:30 31.03.2021
- Власти задержали "Ever Given" до конца расследования блокировки Суэцкого канала
- 23:10 31.03.2021
- Российские крнтрсанкции против США создали неопределенность для американских компаний - доклад
- 21:38 31.03.2021
- Вся Франция снова закрывается на карантин минимум на месяц
- 21:15 31.03.2021
- Привитым от COVID-19 может потребоваться ревакцинация - Мурашко
- 20:50 31.03.2021
- Посол Антонов еще не скоро вернется в Вашингтон - СМИ
- 20:40 31.03.2021
- УФСИН назвал нарушения, за которые Навальному были объявлены выговоры
- 20:30 31.03.2021
- Навальный получает всю необходимую медпомощь - УФСИН
- 18:58 31.03.2021
- На базе корпоративного университета «Группы ГАЗ» проходит технологический фестиваль «РобоФест-Нижний Новгород»
- 18:50 31.03.2021
- Госдеп США не считает ситуацию с Ассанжем нарушением прав человека
- 18:30 31.03.2021
- Навальный решил объявить голодовку
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать