Власти задержали "Ever Given" до конца расследования блокировки Суэцкого канала

23:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спровоцировавший блокировку Суэцкого канала контейнеровоз Ever Given ("Эвер гивен") будет задержан до окончания расследования. Об этом заявил в среду глава управления канала Усама Рабиа.

"Судно останется здесь до завершения следствия", - приводит его слова телеканал "Аль-Арабия".

Официальное расследование всех обстоятельств инцидента началось в среду. По словам Сейида Шейши, который возглавляет расследование, следствию предстоит, в частности, выяснить, следовал ли капитан Ever Given инструкциям управления канала до того, как судно село на мель. "Мы должны досконально выяснить, какое оборудование было на контейнеровозе и было ли оно должным образом задействовано, - заметил он. - Отказ экипажа сотрудничать со следствием и предоставить всю информацию повлечет открытие гражданского дела, что чревато конфискацией судна и его содержимого". В этом случае, указал Шейша, рассмотрение дела затянется на два года.