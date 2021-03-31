0
0
0
НОВОСТИ

Власти задержали "Ever Given" до конца расследования блокировки Суэцкого канала

23:30 31.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спровоцировавший блокировку Суэцкого канала контейнеровоз Ever Given ("Эвер гивен") будет задержан до окончания расследования. Об этом заявил в среду глава управления канала Усама Рабиа.

"Судно останется здесь до завершения следствия", - приводит его слова телеканал "Аль-Арабия".

Официальное расследование всех обстоятельств инцидента началось в среду. По словам Сейида Шейши, который возглавляет расследование, следствию предстоит, в частности, выяснить, следовал ли капитан Ever Given инструкциям управления канала до того, как судно село на мель. "Мы должны досконально выяснить, какое оборудование было на контейнеровозе и было ли оно должным образом задействовано, - заметил он. - Отказ экипажа сотрудничать со следствием и предоставить всю информацию повлечет открытие гражданского дела, что чревато конфискацией судна и его содержимого". В этом случае, указал Шейша, рассмотрение дела затянется на два года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

23:11 31.03.2021
Правительство Москвы намерено сохранить «Елисеевский»
0
87
23:10 31.03.2021
Российские крнтрсанкции против США создали неопределенность для американских компаний - доклад
0
96
21:38 31.03.2021
Вся Франция снова закрывается на карантин минимум на месяц
0
204
21:15 31.03.2021
Привитым от COVID-19 может потребоваться ревакцинация - Мурашко
0
259
20:50 31.03.2021
Посол Антонов еще не скоро вернется в Вашингтон - СМИ
0
273
20:40 31.03.2021
УФСИН назвал нарушения, за которые Навальному были объявлены выговоры
0
262
20:30 31.03.2021
Навальный получает всю необходимую медпомощь - УФСИН
0
263
18:58 31.03.2021
На базе корпоративного университета «Группы ГАЗ» проходит технологический фестиваль «РобоФест-Нижний Новгород»
0
300
18:50 31.03.2021
Госдеп США не считает ситуацию с Ассанжем нарушением прав человека
0
373
18:30 31.03.2021
Навальный решил объявить голодовку
0
437

Возврат к списку