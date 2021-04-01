Во Владивостоке в ближайшее время не возобновится работа генконсульства США

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа генконсульства США во Владивостоке не будет возобновлена в ближайшее время. Об этом проинформировали Соединенные Штаты правительство РФ, сообщается в заявлении американского посла Джона Салливана, опубликованном в четверг на сайте посольства в России.



"Соединенные Штаты проинформировали правительство Российской Федерации о том, что работа генерального консульства США во Владивостоке не будет возобновлена в ближайшее время", - говорится в заявлении.



Уточняется, что генконсульство США в Екатеринбурге продолжит работать, но с 1 апреля приостановит оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг гражданам США.



"Это решение было принято после тщательных консультаций с госсекретарем США по результатам продолжительной проверки безопасности дипломатического представительства США и условий работы нашего персонала в Российской Федерации. США высоко ценят связь с российским народом. Сегодня контакты между гражданами США и России служат фундаментом наших двусторонних отношений. Мы продолжим работать над укреплением этих контактов во имя поддержания отношений, основанных на тесном сотрудничестве, общих интересах и точках соприкосновения", - заявил Салливан.



В заявлении говорится, что посольство США в РФ продолжит работу по представлению интересов США в России и реализацию внешней политики президента Байдена. Уточняется, что эта работа включает оказание поддержки гражданам США, защиту интересов американского бизнеса. Также к ней относится двусторонняя и многосторонняя дипломатия, по словам посла, это борьба с коронавирусной инфекцией, укрепление глобальной медицинской безопасности, отстаивание свободы слова, мирных собраний, ключевые переговоры по контролю над вооружениями.



"Осуществляя эти изменения, мы понимаем, что это вызовет обеспокоенность со стороны американских граждан, а также заявителей на визы из России и других стран. С 1 апреля консульский округ посольства США в Москве будет расширен на всю территорию России. Посольство США в Москве будет предоставлять услуги гражданам США в Российской Федерации. Посольство также будет предоставлять визовые услуги настолько эффективно и оперативно, насколько это возможно, учитывая ограниченный состав персонала", - отмечается в заявлении посла.



