А 2021 году Крым примет рекордный наплыв туристов
08:00 01.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы рассчитываем на 99,9% на внутренний туризм, - сказал он. - В позапрошлом году мы побили рекорд - 7,5 млн туристов, в прошлом году было более 6 млн. В этом году, если ситуация будет как сейчас, планируем принять около 8 млн. Это рекорд за весь постсоветский период", - сказал Черняк.
Он отметил, что за время межсезонья в Крыму открыты новые интересные для туристов объекты, отремонтированы десятки существовавших ранее, проходит модернизация в санаториях. "Будем встречать гостей крымской продукцией, крымским вином, крымской рыбой, крымскими устрицами, нашими фруктами-овощами, программами по оздоровлению и лечению", - отметил собеседник.
По его данным, планируется ряд фестивалей, в том числе международных. Формат и масштаб мероприятий зависит от эпидситуации. Повторится большая яхтенная регата, впервые организованная в прошлом году - участники гонки пройдут вдоль живописного южного берега Крыма от Ялты до Балаклавы и обратно. Предполагается, что соревноваться будут россияне, но число участников по сравнению с прошлым годом, как ожидается, точно будет больше.
НОВОСТИ
- 09:00 01.04.2021
- Познер заявил, что находится в безопасности
- 08:20 01.04.2021
- Во Владивостоке в ближайшее время не возобновится работа генконсульства США
- 08:10 01.04.2021
- Власти японской Осаки требуют отказаться от эстафеты олимпийского огня
- 23:30 31.03.2021
- Власти задержали "Ever Given" до конца расследования блокировки Суэцкого канала
- 23:11 31.03.2021
- Правительство Москвы намерено сохранить «Елисеевский»
- 23:10 31.03.2021
- Российские крнтрсанкции против США создали неопределенность для американских компаний - доклад
- 21:38 31.03.2021
- Вся Франция снова закрывается на карантин минимум на месяц
- 21:15 31.03.2021
- Привитым от COVID-19 может потребоваться ревакцинация - Мурашко
- 20:50 31.03.2021
- Посол Антонов еще не скоро вернется в Вашингтон - СМИ
- 20:40 31.03.2021
- УФСИН назвал нарушения, за которые Навальному были объявлены выговоры
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать