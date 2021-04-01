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А 2021 году Крым примет рекордный наплыв туристов

08:00 01.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крым в 2021 году примет не менее 8 млн туристов, и если эти планы будут реализованы, то турпоток окажется рекордным за весь постсоветский период. Данным прогнозом поделился с ТАСС председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк.

"Мы рассчитываем на 99,9% на внутренний туризм, - сказал он. - В позапрошлом году мы побили рекорд - 7,5 млн туристов, в прошлом году было более 6 млн. В этом году, если ситуация будет как сейчас, планируем принять около 8 млн. Это рекорд за весь постсоветский период", - сказал Черняк.

Он отметил, что за время межсезонья в Крыму открыты новые интересные для туристов объекты, отремонтированы десятки существовавших ранее, проходит модернизация в санаториях. "Будем встречать гостей крымской продукцией, крымским вином, крымской рыбой, крымскими устрицами, нашими фруктами-овощами, программами по оздоровлению и лечению", - отметил собеседник.

По его данным, планируется ряд фестивалей, в том числе международных. Формат и масштаб мероприятий зависит от эпидситуации. Повторится большая яхтенная регата, впервые организованная в прошлом году - участники гонки пройдут вдоль живописного южного берега Крыма от Ялты до Балаклавы и обратно. Предполагается, что соревноваться будут россияне, но число участников по сравнению с прошлым годом, как ожидается, точно будет больше.

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