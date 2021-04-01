Власти японской Осаки требуют отказаться от эстафеты олимпийского огня

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти западной японской префектуры Осака требуют отказаться от проведения эстафеты олимпийского огня на территории административного центра и третьего по величине в Японии города Осака. Об этом заявил в четверг губернатор префектуры Хирофуми Ёсимура.



"Мы просим людей воздерживаться от ненужных выходов [из дома]. Эстафету олимпийского огня в городе Осака следует остановить", - сказал он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на канале партии "Осака иссин но кай" в YouTube.



Ранее в четверг министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура объявил, что ограничительные меры из-за нового роста числа случаев заражения коронавирусом будут усилены с 5 апреля в западных префектурах Осака, Мияги и Хёго. В Осаке эстафета должна была пройти с 13 по 14 апреля. По последним данным, общее число случаев инфицирования в Японии к настоящему времени превысило 475 тыс., 9 189 пациентов с коронавирусом умерли.



Эстафета олимпийского огня началась 25 марта на территории футбольного тренировочного центра J-Village ("Джей-вилладж") в Фукусиме. Каждого факелоносца на безопасном расстоянии сопровождают около десяти работников оргкомитета Игр, а также сотрудники полиции, которые следят за происходящим.



Забег продлится 121 день, факел планируется пронести через 859 муниципалитетов во всех 47 префектурах страны. Как ожидается, в эстафете примут участие около 10 тыс. человек.



Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год, они состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.



