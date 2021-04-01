Власти японской Осаки требуют отказаться от эстафеты олимпийского огня
08:10 01.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы просим людей воздерживаться от ненужных выходов [из дома]. Эстафету олимпийского огня в городе Осака следует остановить", - сказал он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на канале партии "Осака иссин но кай" в YouTube.
Ранее в четверг министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура объявил, что ограничительные меры из-за нового роста числа случаев заражения коронавирусом будут усилены с 5 апреля в западных префектурах Осака, Мияги и Хёго. В Осаке эстафета должна была пройти с 13 по 14 апреля. По последним данным, общее число случаев инфицирования в Японии к настоящему времени превысило 475 тыс., 9 189 пациентов с коронавирусом умерли.
Эстафета олимпийского огня началась 25 марта на территории футбольного тренировочного центра J-Village ("Джей-вилладж") в Фукусиме. Каждого факелоносца на безопасном расстоянии сопровождают около десяти работников оргкомитета Игр, а также сотрудники полиции, которые следят за происходящим.
Забег продлится 121 день, факел планируется пронести через 859 муниципалитетов во всех 47 префектурах страны. Как ожидается, в эстафете примут участие около 10 тыс. человек.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год, они состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.
НОВОСТИ
- 09:00 01.04.2021
- Познер заявил, что находится в безопасности
- 08:20 01.04.2021
- Во Владивостоке в ближайшее время не возобновится работа генконсульства США
- 08:00 01.04.2021
- А 2021 году Крым примет рекордный наплыв туристов
- 23:30 31.03.2021
- Власти задержали "Ever Given" до конца расследования блокировки Суэцкого канала
- 23:11 31.03.2021
- Правительство Москвы намерено сохранить «Елисеевский»
- 23:10 31.03.2021
- Российские крнтрсанкции против США создали неопределенность для американских компаний - доклад
- 21:38 31.03.2021
- Вся Франция снова закрывается на карантин минимум на месяц
- 21:15 31.03.2021
- Привитым от COVID-19 может потребоваться ревакцинация - Мурашко
- 20:50 31.03.2021
- Посол Антонов еще не скоро вернется в Вашингтон - СМИ
- 20:40 31.03.2021
- УФСИН назвал нарушения, за которые Навальному были объявлены выговоры
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать