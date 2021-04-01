Познер заявил, что находится в безопасности

09:00 Источник: Газета.Ru

Телеведущий Владимир Познер, который в настоящее время пребывает в Тбилиси, сообщил, что он находится в безопасности, передает РИА «Новости». Так он прокомментировал агентству сообщения о том, что в грузинской столице перед зданием отеля, где он остановился, начались столкновения между полицией и участниками акции протеста.

Познер отметил, что его безопасность обеспечивают сотрудники полиции. «Я сейчас в гостинице. В безопасности», — сказал он.

Журналист подтвердил сообщения о том, что он прибыл в Тбилиси отметить 1 апреля свой 87-й день рождения. По его словам, обратно он планировал уезжать 3 апреля.

«Но на сегодняшний день я не знаю, когда мы улетим, может быть, и раньше», — добавил Познер.

Ранее сообщалось, что протесты в Тбилиси начались из-за визита в грузинскую столицу телеведущего Владимира Познера. Газета.Ru