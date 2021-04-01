В РФ вводится единая минимальная цена на сигареты

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Изменения в "антитабачный закон", которые вводят в России единую минимальную цену табачной продукции, вступили в силу 1 апреля — с четверга и до конца года данная цена составляет 108 рублей за пачку.

Поправки, которые внесли изменения в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, были приняты в конце декабря 2020 года. Ранее закон устанавливал, что в России запрещена продажа сигарет по цене выше максимальной розничной (которая устанавливается производителем) и ниже минимальной розничной (составляла 75% от максимальной).

Эксперты и участники рынка обращали внимание на недостатки данной системы, например, на возможность использования ее для применения "скидок" на сигареты, которые законом запрещены. Новая редакция закона устраняет подобную коллизию. Прайм