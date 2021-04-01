В Молдавии из-за пандемии с сегодняшнего дня вводится режим ЧП

10:05 Источник: Эхо Москвы

В Молдавии из-за коронавируса с сегодняшнего дня вводится режим ЧП. От тотального карантина власти пока воздержатся, однако ужесточат правила пересечения границы страны и запретят массовые мероприятия. Школы также оставят на дистанционном режиме. За режим ЧП проголосовали 52 депутата из 101 члена Законодательного собрания. Депутаты от партии президента Молдавии Майи Санду «Действия и солидарность» за введение ЧП не голосовали. Эхо Москвы