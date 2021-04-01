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Глава Северного командования ВС США выступил за диалог с РФ в целях недопущения конфликтов

10:20 01.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Северного командования Вооруженных сил (ВС) США генерал Глен Ванхёрк выступает за диалог Москвы и Вашингтона в целях недопущения конфликтных ситуаций в Арктике, а также в космосе и киберпространстве. Американский военачальник сообщил об этом, отвечая в среду на вопросы корр. ТАСС на интернет-брифинге.

"Я бы сказал, что мы приветствуем благоприятные возможности для деконфликтации и устоявшихся отношений - причем не только в Арктике, но и в новых сферах: космосе и киберпространстве. Считаю, что нам необходимо установить нормы поведения, чтобы не случалось неумышленной эскалации [напряженности или военной деятельности], чтобы мы непредумышленно не оказались в состоянии кризиса", - подчеркнул Ванхёрк. Вверенное ему Северное командование (НОРТКОМ) отвечает за оборону континентальной части Соединенных Штатов.

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