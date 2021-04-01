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Потери от блокировки Суэцкого канала могут составить около $1 млрд

10:32 01.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финансовые потери от блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given могут достичь $1 млрд. Об этом в среду в эфире телеканала Sada Elbalad сообщил глава управления водной артерии Усама Рабиа.

"Оценки, если Бог даст, достигнут $1 млрд", - цитирует Рабиа агентство Reuters.

По словам главы администрации канала, в эту сумму входят нанесенный блокировкой ущерб, а также расходы на снятие судна с мели.

23 марта шедший под панамским флагом контейнеровоз Ever Given длиной 400 м, чья валовая вместимость превышает 220 тыс. регистровых тонн, перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла. Шесть дней понадобилось для того, чтобы стащить судно с мели с помощью 14 мощных буксиров, а до этого были проведены работы по углублению дна. В результате в очереди на прохождение по каналу выстроились около 400 судов.

Во вторник президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что навигация по Суэцкому каналу возобновилась в обычном режиме.

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