Владимир Познер покинул Грузию

11:05 Источник: Интерфакс

Прилетевший в Тбилиси в среду вместе с друзьями российский журналист Владимир Познер вынужден был покинуть Грузию в связи с проходившими всю ночь в грузинской столице акциями представителей оппозиционных партий и их сторонников.

Как сообщают грузинские СМИ, планировавший отметить в Тбилиси свое 87-летие Познер и прибывшие вместе с ним из Москвы гости добрались до Тбилисского международного аэропорта рано утром в четверг в сопровождении полиции.

СМИ сообщают, что автобус, в который садились од охраной полиции журналист и его друзья, участники акции протеста закидали яйцами.

Между тем, МВД Грузии сообщает в четверг, что 32 человека, которые находились на мероприятии в одной из гостиниц в Тбилиси вместе с Познером, оштрафованы за нарушение правил изоляции и карантина. Среди оштрафованных и сам Познер.

Ранее в Тбилиси участники акции протеста попытались ворваться в здание гостиницы "Винотель", где остановился Познер. Полиция не позволила им это сделать.

Прим этом инспекция труда Минздрава Грузии оштрафовала на 10 тысяч лари (более 2,9 тысяч долларов) данную гостиницу. Как сообщили журналистам представители инспекции, в здании гостиницы проходило социальное мероприятие, что в связи с мерами по борьбе с пандемией коронавируса в Грузии временно запрещено и за нарушение предусмотрен денежный штраф.

По заявлению инспекции, они призвали собравшихся в гостинице гостей журналиста разойтись.

Позже Познер и его гости были вынуждены покинуть эту гостиницу. Между тем, протестующие добрались и до другой гостиницы, куда он переехал, они закидали фасад яйцами, выкрикивали антироссийские лозунги и требовали от властей выдворить журналиста за то, что он якобы ранее в своих высказываниях не признавал территориальную целостность Грузии.

В МВД ранее заявили, что Познер и сопровождавшие его из Москвы лица не нарушали закон при въезде на территорию страны. Также в ведомстве заявили, что и Познер, и его гости представили справки о прохождении вакцинации против COVID-19 и отрицательные результаты ПЦР-тестов на коронавирус.