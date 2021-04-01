Дипломаты РФ продолжают работать в КНДР, несмотря на сложную ситуацию - посольство

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дипломаты посольства России в Пхеньяне продолжают в полной мере выполнять свою работу, несмотря на сложную обстановку в стране, в том числе "острейший дефицит необходимых товаров" и лекарств. Об этом говорится в заявлении российской дипмиссии, размещенном на ее странице в "Фейсбуке".

Посольство сообщило о том, что 18 марта страну покинули 38 иностранных граждан, и это не первый "коллективный выезд сотрудников дипломатических миссий из КНДР".

"Нам, конечно, тоже приходится не легко, проблем очень много, несколько семей по различным причинам были вынуждены прервать командировки. Но работоспособность коллектива в полной мере сохраняется, мы выполняем и продолжим выполнять все возложенные на нас функции", - отметили в дипмиссии.