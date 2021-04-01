Эксперты пока не поняли, вменяем ли студент из США, напавший на полицейских в Москве
12:00 01.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первая экспертиза по делу студента из США Тревора Рида, который в нетрезвом состоянии напал на полицейских на севере Москвы, не смогла определить, был ли он вменяем в момент совершения преступления. Об этом ТАСС рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева, посетившая американца в изоляторе.
"По словам Рида, врачи изначально сказали, что в момент преступления он был невменяем. Однако позже он прочитал в материалах дела, что якобы экспертиза не смогла определить его вменяемость в момент преступления. В целом там сказано, что он вменяем", - рассказала наблюдатель. Она отметила, что причиной повторной экспертизы и стало то обстоятельство, что первое исследование на все вопросы следствия ответить не смогло. "Пока повторную экспертизу не проводили", - заключила Меркачева.
Ранее суд назначил американскому студенту повторную стационарную психиатрическую экспертизу. До этого проводилась амбулаторная экспертиза психического состояния Рида, однако о ее результатах не сообщалось.
Головинский суд Москвы признал его виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья), назначив 9 лет колонии и взыскав 300 тыс. рублей в пользу двух потерпевших. По версии следствия, в августе 2019 года Рид напал на полицейских, которые приехали после жалобы жильцов дома на Ленинградском шоссе в Москве. Они пожаловались на нетрезвого мужчину, устроившего ссору с несколькими женщинами. Когда иностранца в машине доставляли в отдел полиции, он напал на водителя и его напарника. После оглашения приговора Рид обжаловал его.
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