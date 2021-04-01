В России выявили 9 169 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 169, до 4 554 264. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших возрос до 0,2%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 10 247. Всего уже выздоровели 4 176 419 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,7% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 383 против 408 днем ранее. Всего от инфекции умерли 99 233 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,18%, следует из данных штаба.