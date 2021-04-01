Рисков дефицита сахара в России нет - ФАС

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит нарушений поставок и перебоев с закупкой сахара, риски его дефицита отсутствуют. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ФАС.

"Служба не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара. Результаты мониторинга показывают, что соглашения соблюдаются. Риски дефицита сахара отсутствуют", - говорится в сообщении.

В ФАС также отмечают, что служба внимательно следит за соблюдением соглашений об установлении предельных цен на подсолнечное масло и сахар-песок.