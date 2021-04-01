0
0
147
НОВОСТИ

Рисков дефицита сахара в России нет - ФАС

12:05 01.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит нарушений поставок и перебоев с закупкой сахара, риски его дефицита отсутствуют. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ФАС.

"Служба не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара. Результаты мониторинга показывают, что соглашения соблюдаются. Риски дефицита сахара отсутствуют", - говорится в сообщении.

В ФАС также отмечают, что служба внимательно следит за соблюдением соглашений об установлении предельных цен на подсолнечное масло и сахар-песок.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:00 31.03.2021
Ракетный крейсер "Варяг" провел стрельбы в Японском море
0
132
17:32 29.03.2021
Весной 2021 года в армию РФ призовут 134,6 тыс. человек
0
213
14:00 29.03.2021
ВВС КНР провели крупные маневры в районе Тайваня
0
229
13:20 29.03.2021
Две российские подлодки выполнили пуски торпед в Черном море
0
236
13:40 28.03.2021
Навигационное оборудование производства российской компании стоит на подлодках ВМС Германии - СМИ
0
283
17:40 26.03.2021
Два МиГ-31 впервые в истории ВМФ РФ пролетели над Северным полюсом с дозаправкой
0
401
17:12 26.03.2021
Путин рассказал о возможностях комплекса "Авангард"
0
396
20:00 25.03.2021
Отряд кораблей ВМФ РФ не может зайти в Суэцкий канал из-за контейнеровоза, севшего на мель
0
465
12:32 25.03.2021
США начали против России новый тип войны - советник министра обороны РФ
0
459
18:30 24.03.2021
В Баренцевом море будут проведены испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
0
471

Возврат к списку